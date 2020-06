USP desenvolve vacina contra covid-19 aplicada por spray nasal

Pesquisadores Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram uma vacina contra a covid-19 que é aplicada por spray nasal. O modelo de imunização da mais nova aposta da instituição para combater o novo coronavírus já foi testado com sucesso em camundongos contra a hepatite B.

O desenvolvimento dessa nova vacina começou com a criação de uma nanopartícula, elaborada a partir de um substrato natural. Dentro dela, foi colocada uma proteína do Sars-CoV-2. E, ao administrar a combinação no interior das narinas, via spray, espera-se que o organismo produza a IgA secretora, um tipo de anticorpo capaz de combater o novo coronavírus.

De acordo com Marco Antônio Stephano, médico veterinário da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a imunização com a IgA secretora pode ter uma atuação destacada na prevenção da doença. “Além de inibir a entrada do patógeno na célula, a vacina impedirá a colonização deles no local da aplicação”, comentou o coordenador da pesquisa.