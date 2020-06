Android 11 Beta é lançado oficialmente pela Google

A Google anunciou a chegada da versão pública do Android 11 Beta para os celulares da família Pixel (2/2 XL, 3/3 XL e 3A, 4/4 XL) a partir desta quarta-feira (10). Outros dispositivos começarão a receber a novidade a partir das próximas semanas.

Depois de adiar o evento de lançamento que aconteceria em 3 de junho, a empresa optou por trocar a transmissão ao vivo por uma série de vídeos e recursos que mostram as novidades do sistema operacional. Em suma, o Android 11 traz mais recursos para os smartphones, incluindo gravador de tela, acesso atualizado por voz, melhoria no desempenho e um menu aprimorado que facilita o compartilhamento de conteúdo.

A primeira prévia de desenvolvedores do Android 11 foi lançada no fim de fevereiro, e a segunda versão saiu em março. A última atualização tratou de novas tecnologias, como 5G, telas dobráveis, maiores taxas de atualização em displays, aprendizado de máquina e segurança e privacidade.