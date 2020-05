CORONEL ADIB MASSAD

Na manhã de sexta-feira, 22 de maio, o Coronel PM Adib Massad, que foi o segundo Diretor do Departamento de Operações de Fronteira, no período de 07/03/1989 a 26/09/1996 gravou um vídeo parabenizando o Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, pela excelente gestão à frente do Comando-Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, bem como, o novo Comandante-Geral, o Coronel PM Marcos Paulo Gimenez.

A seguir. As palavras do Coronel Adib: “Tive o conhecimento da troca do comando. Parabéns Coronel Valdir Ribeiro Acosta pelos trabalhos prestados a esta maravilhosa corporação. Posso dizer “missão cumprida”. Aproveitando para dar os parabéns ao novo Comando, coronel Marcos Paulo; dizer boa sorte, que todos os objetivos sejam atingidos à nova missão que lhe foi confiada. Abraço a todos. Coronel Abib Massad”.

