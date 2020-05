Filósofo Luiz Pondé participará de live da Fundação Pró-Rim na terça-feira

Na próxima terça-feira (26/05), a Fundação Pró-Rim terá como convidado especial em sua live o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Com o tema “Superação: como será a vida pós-pandemia”, o bate-papo entre o presidente da instituição, Dr. Marcos Alexandre Vieira, e o filósofo pretende responder questionamentos e trazer novas percepções de como a sociedade viverá após esse período.

Luiz Felipe Pondé é filósofo, escritor, diretor do laboratório de política comportamento e mídia da PUCSP, professor da FAAP e colunista da Folha de S. Paulo. Atualmente, com forte influência digital, o professor já conta com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e tem participado quase que diariamente de lives e programas de TV por conta de suas observações sobre a pandemia e os cenários que o Brasil vêm enfrentando. A live será realizada a partir das 11h30 na página www.facebook.com/prorim