Pinduca é confirmado como pré-candidato a Prefeito em Mundo Novo pelo MDB

Após uma semana de muita movimentação política na cidade, o MDB de Mundo Novo reafirma o nome do Vereador Pinduca para a disputa do executivo em 2020.

Com o apoio confirmado de vários partidos a nível estadual o Vereador vem se destacando pelas articulações locais. “Temos conversado com todos os partidos e lideranças políticas”, destacou Pinduca, que vê no PSDB, partido do atual Prefeito Valdomiro Sobrinho como o divisor de águas para a disputa, pois os dois partidos sempre caminharam juntos em Mundo Novo e acredita não ser diferente este ano.

Com a mudança na legislação eleitoral, o MDB garante ter uma chapa de candidatos a vereadores forte, que pretende alcançar de duas a três cadeiras para a próxima legislatura.

Além do seu partido MDB, o pré-candidato garante ter o apoio do DEM, partido da Ministra da Agricultura Tereza Cristina, do PL que hoje é representado pelo Deputado Estadual João Henrique, além de partidos como o PSC e AVANTE.

O presidente municipal do MDB, ex-prefeito Antonio Cavalcante afirma que o partido não irá recuar na sua candidatura e que está bem organizado para o próximo pleito.

Com a experiência de quatro eleições majoritárias, Toninho diz “Temos estrutura e apoio político, grupo e experiência em eleições, e isso faz muita diferença”.

O MDB como os demais partidos aguardam a definição da data da eleição para marcarem as convenções. Vamos aguardar.