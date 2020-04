Guairense de 74 anos com Covid-19 morre no Hospital em Cascavel

A mulher moradora de Guaíra estava internada em Assis Chateaubriand, no Hospital Marcel Micheletto, mas devido ao agravamento do caso ela foi transportada para Cascavel para receber tratamento adequado na ala Covid-19 preparada para receber pacientes infectados.

A vítima teve os exames confirmados para a doença após ter alguns sintomas, foi internada, mas tratamento não apresentou evolução. Apesar da morte ter acontecido em Cascavel, ela deve ser computada ao boletim do município de Guaíra, onde a paciente contraiu a doença. Segundo a Secretaria de Saúde de Guaíra, a paciente foi atendida pela primeira vez na UPA no dia 15 de abril e internada no dia 20. Ela apresentava histórico clínico de hipertensão e cardiopatia.

O corpo da mulher deve ser encaminhado a Guaíra e por conta dos protocolos não terá velório, apenas enterro para evitar possível contaminação. Essa é a segunda morte registrada em Guaíra pela Covid-19. O município está com cinco pacientes em tratamento da doença e outros sete que já se recuperaram.