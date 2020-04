Guaíra tem segunda morte confirmada por coronavírus

.

A vítima é uma mulher de 74 anos e estava internada na UTI no Hospital de Assis Chateaubriand e, na manhã desta terça-feira (28), foi encaminhada para o HU em estado grave, vindo a óbito.

A mulher morava com dois filhos, e ambos entraram em quarentena ao saber da confirmação que o resultado da mãe deu positivo para Covid-19, e aguardam o resultado que deve sair em breve.

Este é o segundo registro de óbito por Coronavírus em nosso município. O primeiro ocorreu no dia 10 de abril, tendo como vítima um homem de 52 anos que tinha comorbidades.

Esta é a segunda morte causada pelo coronavírus (Cov-Sars-2) em Guaíra. Até a data de ontem (27/04), o município paranaense constava com o monitoramento de mais de 180 pessoas, com 109 liberados da quarentena, 5 casos em investigação e 37 negativados. Os dados devem ser atualizado ainda nesta terça e divulgado na página da Oficial do município (Facebook Município de Guaíra).