Bandidos matam vaca e furtam carne no interior de Guaíra

Um furto de animal foi registrado pela Polícia Militar de Guaíra nesta terça-feira. Segundo a PM, o animal foi furtado de uma propriedade do interior do município e abatido a poucos metros do local. Os marginais levaram a carne da vaca.

O proprietário relatou aos policiais que localizou o animal abatido dentro um matagal, após perceber o sumiço da vaca Holandesa.

Somente neste mês de abril, outros dois casos de furto de animal foram registrados em Guaíra. No dia 07, três ovelhas foram furtadas e no dia seguinte, uma novilha foi furtada e abatida, tendo a carne furtada.