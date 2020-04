HIPÓCRATES E A MEDICINA

A Medicina é um Verdadeiro Sacerdócio e como tal deve ser exercida com amor e determinação, sempre em favor da vida. O médico realmente vocacionado desempenha a profissão com sentimento, entendendo que a pessoa que necessita de seu atendimento é um Ser Humano, uma Personalidade-Alma. Erros médicos ocorrem em todos os lugares e isso é natural, pois as falhas humanas ninguém pode evitar. Cabe aqui uma reflexão sobre a medicina e seus agentes: a necessidade da busca do transcendental no momento da realização de uma cirurgia ou no tratamento de uma doença. Jamais deve haver a desesperança, porque o Autor da Vida pode ajudar na tarefa de restabelecer a saúde do paciente. Durante uma delicada intervenção médica, o profissional auxiliado pelo Cósmico, sem nunca desenganar quem quer que seja, mesmo que esteja em fase terminal, terá sucesso absoluto no trabalho. Essa é uma verdade confirmada por muitos médicos ao cumprir a sua missão na Ciência de Hipócrates.