Profissionais de saúde em Naviraí recebem treinamento de prevenção contra Coronavírus.

Naviraí não é diferente dos demais municípios brasileiros e nem de outros países que estão envolvidos na exterminação do propagado Coronavírus. Visando preparar as equipes de profissionais de saúde, em especial, que trabalham no Hospital Municipal, cursos de treinamentos e aperfeiçoamentos estão sendo ministrados na cidade. Tudo isso tem por finalidade deixar os profissionais da saúde pública preparados para prestar da melhor forma possível os atendimentos necessários.

Para Edvan Thiago, que é fisioterapeuta por formação e presta serviços tanto em Naviraí como no Hospital Universitário de Dourados, “nós precisamos nos adaptar e nos preparar para vencermos o coronavírus. Quem não é da equipe da saúde, precisa fazer o isolamento social e quem é da saúde, está precisando aprender a lidar com essa doença. Isso requer alguns cuidados e não só cuidados, mas também a mudança na forma de abordar algumas questões relacionadas ao nosso trabalho.

Edvan disse que nesse treinamento foram repassados informações importantes, para os enfermeiros algumas técnicas, alguns cuidados e algumas informações que nós já existem. “Os cuidados voltados aqueles pacientes que progrediram para intubação oratraquial, ou seja, utilização de uma via aérea especial e utilização de respiradores, ou seja, será um paciente com ventilação mecânica”, alerta o profissional. Essa foi a primeira parte do treinamento.

MANEJO DOS EQUIPAMENTOS

Ele disse também que “a parte importante do treinamento foi de como colocar equipamentos de proteção individual, bem como a retirada desses equipamentos. A gente ensinou como colocar o avental, como utilizar as máscaras de proteção, como utilizar os óculos de proteção, as viseiras, como a gente faz em equipe as paramentações e as desparamentações, tem sido preconizado o caso de coronavírus que seja realizado em equipe. O momento mais crítico é o momento da retirada desses equipamentos, desses EPI´s, onde já estão contaminados e a gente precisa tomar todo o cuidado para não contaminar o profissional”

HOSPITAL PREPARADO

Hoje no hospital já existem alas que estão modificadas, sejam alas de isolamento, seja de remanejamento de leitos, seja com a geração de leitos de isolamento. “Eu tenho observado que a gestão não tem medido esforços para conseguir o que está faltando para que o hospital possa prestar um atendimento de forma adequada as pessoas que necessitarem. Então, o que tem é um compromisso de toda a equipe do hospital em prestar um bom atendimento de forma adequada ao que essa patologia e o que essa doença pede mas de uma forma muito integrada e muito responsável com muita preocupação em não se contaminar. Na parte que traz preocupação de todos nós, não diferente a pessoa estar aí nas ruas, o profissional de saúde também tem medo de se contaminar, porque somos nós que estamos na linha de frente no atendimento, mas isso não tem feito que a gente pare de trabalhar.”

Se todos tiverem a consciência de seu papel neste momento, com certeza, as pessoas vão passar de uma forma muito mais tranquila essa pandemia, e assim, minimizar o estrago que essa doença está fazendo.