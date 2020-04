CONE SUL TEM PRIMEIRO CASO CONFIRMANDO NA CIDADE DE NAVIRAÍ

Cone Sul tem primeiro caso confirmado: em Naviraí – O resultado do quinto caso suspeito em Mundo novo também deu negativo. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde deste sábado.

No estado, já são mais de 100 casos, com dois óbitos. O primeiro caso confirmado no Cone Sul foi anunciado neste sábado. Trata-se do municÍpio de Naviraí. Brasil – 20.727 confirmados; 1.124 mortes; Mundo – 1.765.030 casos confirmados; 108.167 mortes.

A informação é de Jandaia Caetano (Comunicação de Mundo Novo)