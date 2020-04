Bebê chora dentro do carro da funerária após ser dado como morto por médicos no PR

Após ser dado como morto por médicos, um bebê de 49 dias de vida chorou dentro do carro da funerária. De acordo com os pais do recém-nascido Theo, ele sentiu desconforto abdominal e eles decidiram então o levar até o hospital, onde foi atendido.

Segundo a mãe do bebê, a criança foi medicada mas chorava muito o tempo todo. Quando o bebê recebeu o soro, a mãe disse que ele teve um apagão. Os médicos prontamente atenderam a criança, mas por volta das 16h30 foram informados que o Theo veio a óbito. Depois, os pais saíram do hospital para preparar as coisas para o velório, enquanto isso, um funcionário foi retirar o corpo do bebê e percebeu que a criança estava respirando. Os médicos foram acionados e começou novamente o trabalho da equipe.