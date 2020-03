Supervisor da Sanesul em Mundo Novo esclarece situação de falta de água

Gérson explicou que “devido à estiagem prolongada, houve queda na vazão dos poços artesianos”. O supervisor também apontou que a empresa está fazendo uma varredura nos bairros para detectar possíveis vazamentos na sua rede.

A Sanesul solicitou a utilização da água de forma racional, priorizando a alimentação e a higiene. O prefeito Valdomiro contribuiu: “É importante que pessoas que contam com reservatório em casa não desperdicem água. Temos que pensar no próximo. Se economizarmos, menos água faltará nos bairros”.

Outra medida tomada pela Sanesul é o fechamento dos registro entre as 12h00 e as 16h00, para recomposição dos níveis de reservatório e aumentar a pressão nas redes para chegar a água em todas as regiões da cidade.