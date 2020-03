Saúde de Mundo Novo atende somente casos de urgência e emergência

A Secretaria Municipal de Saúde de Mundo Novo segue o protocolo de vários municípios e somente atende urgência e emergência nos ‘Postos de Saúde’ e no Pronto-Socorro do Hospital Bezerra de Menezes, em virtude do combate e proteção contra o coronavírus.

Consultas, resultados de exames e viagens para fora do município estão suspensas. O Governo do Estado suspendeu, inclusive, as cirurgias eletivas e somente as urgentes e emergentes serão realizadas.

Alessandra Antunes, coordenadora da Atenção Básica, explica que o agendamento pode ser marcado por telefone, na unidade mais próxima do paciente. Os profissionais estão orientando e marcando o atendimento para receber o paciente a cada 15 minutos, a fim de evitar aglomeração.

Segundo Alessandra, em caso de gripes e resfriados, com coriza e mal-estar, devem permanecer em casa. O enfermeiro avaliará os sintomas. Nas ocasiões de falta de ar e febre já será o caso de atendimento pessoal e possibilidade de coleta de amostra para exames.

Caso seja necessário, as amostras para exames serão enviados para Campo Grande. Se for preciso, contraprova, o destino é São Paulo. Pacientes que estejam passando mal deverão procurar o Pronto-Socorro e as unidades de Saúde.

Os telefones para contato são:

UBS Central – 3474-5301 (Centro/Tapajós);

ESF Itaipu: 3474-3577 (Itaipu/Berneck);

ESF Vila Nova: 3474-3578 (Vila Nova/Universitário/Copagril);

ESF Fleck: 3474-3342 (Fleck/São Jorge);