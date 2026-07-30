Empresária de Naviraí morre em acidente na rodovia MS-475

TanaMidia Naviraí –

A empresária Nilceia Aparecida Lopes Alves, proprietária da empresa Só Frutas, em Naviraí, faleceu no final da tarde de quarta-feira (29), em decorrência de um acidente de trânsito. A ocorrência foi registrada na rodovia MS-475, nas proximidades do distrito de Guassulândia.

De acordo com os relatos, a vítima conduzia um veículo modelo Volkswagen T-Cross quando colidiu contra a traseira de uma carreta basculante bitrem, tracionava três semirreboques.

O motorista informou à Polícia Militar Rodoviária, que seguia em velocidade reduzida devido a uma subida na pista quando ouviu a colisão. Ele parou o veículo e pediu atendimento de emergência.

Nilceia recebeu os primeiros socorros e foi levada ao Hospital Municipal de Glória de Dourados, mas não resistiu e veio a óbito. O teste do bafômetro feito pelo caminhoneiro não apontou consumo de bebida alcoólica.

Após os procedimentos no local, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados, que vai apurar as circunstâncias do acidente.