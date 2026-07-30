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    Empresária de Naviraí morre em acidente na rodovia MS-475

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    TanaMidia Naviraí –

    A empresária Nilceia Aparecida Lopes Alves, proprietária da empresa Só Frutas, em Naviraí, faleceu no final da tarde de quarta-feira (29), em decorrência de um acidente de trânsito. A ocorrência foi registrada na rodovia MS-475, nas proximidades do distrito de Guassulândia.

    De acordo com os relatos, a vítima conduzia um veículo modelo Volkswagen T-Cross quando colidiu contra a traseira de uma carreta basculante bitrem, tracionava três semirreboques.

    O motorista informou à Polícia Militar Rodoviária, que seguia em velocidade reduzida devido a uma subida na pista quando ouviu a colisão. Ele parou o veículo e pediu atendimento de emergência.

    Nilceia recebeu os primeiros socorros e foi levada ao Hospital Municipal de Glória de Dourados, mas não resistiu e veio a óbito. O teste do bafômetro feito pelo caminhoneiro não apontou consumo de bebida alcoólica.

    Após os procedimentos no local, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados, que vai apurar as circunstâncias do acidente.

    Foto: Divulgação/TanaMidia Naviraí

    Com informações: Ta na Midia / TV Sobrinho

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