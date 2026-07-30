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    Operação na fronteira apreende 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados e causa prejuízo de R$ 1,5 milhão ao crime

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Motorista abandonou caminhão carregado com 400 caixas de cigarros paraguaios e fugiu por uma plantação de milho

    BPFRON/PMPR –

    Uma ação integrada entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) da Polícia Militar do Paraná e o Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) da Polícia Federal resultou na apreensão de uma grande carga de cigarros contrabandeados na zona rural de Mercedes (PR), na última quarta-feira

    Motorista abandonou caminhão carregado com 400 caixas de cigarros paraguaios e fugiu por uma plantação de milho

    BPFRON/PMPR –

     (29).

    A apreensão ocorreu durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado. Equipes da Base Conjunta de Porto Mendes realizavam patrulhamento em estradas rurais quando tentaram abordar um caminhão. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga.

    Após cerca de 10 quilômetros de acompanhamento tático, o condutor abandonou o veículo em meio a uma plantação de milho e fugiu a pé. Apesar das buscas realizadas pelas equipes policiais, ele não foi localizado.

    Durante a vistoria no caminhão, os policiais encontraram 400 caixas de cigarros de origem paraguaia, totalizando 20 mil pacotes do produto contrabandeado.

    O caminhão e toda a carga apreendida foram encaminhados ao pátio do NEPOM da Polícia Federal, em Guaíra (PR), onde serão adotados os procedimentos legais cabíveis.

    Segundo as forças de segurança, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1.502.000,00 para o crime organizado.

    Com informações: TV Sobrinho

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