Riedel destaca atuação das forças de segurança e reafirma investimentos no combate à criminalidade em MS

Governador ressaltou resultados de operações policiais e anunciou novas medidas para fortalecer a estrutura da segurança pública em Mato Grosso do Sul

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou o trabalho das forças de segurança do Estado e reafirmou que a área permanece entre as principais prioridades de sua gestão. A declaração ocorreu após uma operação que resultou na apreensão de uma aeronave e de uma grande quantidade de entorpecentes durante uma ação de combate ao crime organizado.

Segundo Riedel, o resultado da operação demonstra a importância do investimento em inteligência, estrutura operacional e integração entre os órgãos responsáveis pela segurança pública. Para o governador, a atuação das equipes tem contribuído para a redução de diferentes índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul.

Entre as próximas medidas previstas pelo governo está a convocação de 447 candidatos que concluíram a formação na Academia de Polícia Civil. De acordo com as informações divulgadas, a nomeação ainda não ocorreu em razão das restrições previstas na legislação eleitoral para o período que antecede as eleições.

(Foto: Álvaro Rezende)

A gestão estadual também afirma ter ampliado os investimentos na área. Conforme os dados apresentados, mais de R$ 176 milhões foram destinados à segurança pública, incluindo recursos estaduais e aproximadamente R$ 51 milhões provenientes de emendas da bancada federal. Os investimentos alcançaram os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo os números divulgados, até o fim do primeiro semestre foram entregues 522 viaturas para as forças de segurança, além de equipamentos destinados ao reforço das atividades de policiamento e atendimento operacional.

Os dados oficiais também apontam redução em diferentes indicadores criminais. Em 2025, os roubos registrados no Estado tiveram queda de 15,9% em comparação com o ano anterior. Já em Campo Grande, os homicídios dolosos apresentaram redução de 28,2% nos primeiros cinco meses de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.

O governo estadual afirma que os resultados refletem a estratégia de fortalecimento da segurança pública, com ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento da criminalidade. A administração pretende manter os investimentos e ampliar a estrutura das forças de segurança nos próximos meses.

Com informações: FolhaCG/Portal do Conesul MS