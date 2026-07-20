Mulher com dois mandados de prisão é detida pela Guarda Municipal em Guaíra

Uma mulher que possuía dois mandados de prisão em aberto foi presa pela Guarda Municipal de Guaíra na região da Escola Municipal Tancredo Neves.

Segundo a GM, ela foi localizada no interior de uma lanchonete. Durante a abordagem, os agentes consultaram os sistemas de segurança e confirmaram a existência das duas ordens judiciais, efetuando a prisão.

Após a prisão, a detida foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização do exame de corpo de delito e, em seguida, conduzida à Penitenciária Estadual de Guaíra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a Guarda Municipal, não foi necessário o uso de algemas, já que a mulher colaborou durante toda a abordagem.

Com informações: Ponto da Notícia