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20/07/2026
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    Bombeiros combatem três incêndio no mesmo dia em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Corpo de Bombeiros de Guaíra teve um sábado agitado, com três incêndios ambientais registrados no dia.
    A primeira ocorrência foi durante a tarde, na área rural de Guaíra. O incêndio aconteceu na região da Estrada da Faixinha e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros e populares para o combate do fogo.
    Já durante a noite, por volta das 21h00, os bombeiros foram acionados para combater um incêndio na área urbana de Guaíra. O fogo atingiu uma área de vegetação na região do Parque Industrial.
    Mais tarde, um novo incêndio foi registrado em Guaíra, desta vez nas proximidades da Aldeia Yvy Okaju, região da Eletrosul.
    Todos os incêndios foram controlados. O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para os moradores não realizarem queimadas de folhas ou outros materiais, uma vez que os fortes ventos propagam rapidamente as chamas.
    Com informações: Ponto da Notícia
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