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    Carga de 556 quilos de maconha é interceptada pela Polícia Militar em Eldorado

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Veículo rebocado transportava a droga; um suspeito foi preso e outro conseguiu fugir durante a abordagem policial

    Bravos Fronteira –

    Uma ação do 4º Pelotão da Polícia Militar de Eldorado, pertencente à 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), resultou na apreensão de 556 quilos de maconha durante a Operação Saturação, realizada na rodovia MS-295.

    Conforme informações da Polícia Militar, as equipes realizavam fiscalização na região quando tentaram abordar um VW/Gol que era rebocado por um Fiat/Uno. Ao receberem ordem de parada, os condutores desobedeceram à determinação e tentaram fugir.

    Durante a ação, o motorista do VW/Gol conseguiu escapar e, até o momento, não foi localizado. Já o condutor do Fiat/Uno foi abordado e detido pelos policiais.

    Na vistoria realizada no VW/Gol, os militares encontraram aproximadamente 556 quilos de maconha, que estavam sendo transportados no veículo.

    O entorpecente foi apreendido e o motorista do Fiat/Uno recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

    Edição: Raysa Almeida/Tv Sobrinho

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