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    Homem de 19 anos é preso com SW4 furtada em motel de Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um jovem de 19 anos foi preso na noite de domingo (19) após ser encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um quarto de um motel às margens da BR-272, no bairro São Domingos, em Guaíra. Na garagem da unidade estava uma Toyota SW4 com registro de furto ocorrido em Toledo.
    Segundo a PRF, o suspeito estava escondido no interior do estabelecimento quando foi localizado pelos policiais. Durante a abordagem, a equipe verificou que a caminhonete de cor branca estacionada na garagem do quarto possuía alerta de furto.
    O veículo e o jovem foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Guaíra, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
    A Polícia Civil dará sequência às investigações para esclarecer as circunstâncias da receptação e a ligação do suspeito com o veículo recuperado.
    Com informações: Ponto da Notícia
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