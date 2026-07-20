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    Governo de Mato Grosso do Sul publica licitação de R$ 11 milhões para pavimentação e drenagem em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou, na última quinta-feira (17), o Aviso de Licitação para a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas vias de Mundo Novo. O investimento é de R$ 11 milhões, por meio do programa MS Ativo, e beneficiará diversos bairros do município uma conquista do Governo de Mundo Novo e Câmara Municipal.
    O recurso representa um importante investimento em infraestrutura urbana e proporcionará melhorias na mobilidade, na segurança do trânsito, na drenagem das águas pluviais e na qualidade de vida da população, além de contribuir para a valorização dos imóveis e o desenvolvimento urbano.
    As obras contemplarão as seguintes vias:
    • Rua Valdemiro Arlindo Vanzim;
    • Travessa Osires Frontino;
    • Travessa Abolição;
    • Travessa José de Alencar;
    • Travessa Professora Sandra Alves;
    • Rua Francisco Lino Maia;
    • Travessa Maria Marcelina Ribeiro da Silva;
    • Rua Vicente Fernandes da Silva;
    • Rua Deputado Fernando Saldanha;
    • Rua Bento José Muniz;
    • Rua Edgar Walter Schulz;
    • Rua Amaury Alberto Ramos Amaducci;
    • Rua Major José Gomes Pereira;
    • Rua Pedro Raimundo da Silva;
    • Estrada Municipal de Acesso a Japorã;
    • Rua Ademar Antônio da Silva;
    • Avenida Otaviano Corrêa de Souza;
    • Avenida São Paulo;
    • Rua Niterói;
    • Rua Filinto Müller;
    • Rua Amazonas;
    • Rua João Cunha Bueno.
    Com a publicação do Aviso de Licitação, o processo segue para as etapas previstas na legislação, incluindo a realização da licitação para definição da empresa responsável pela execução dos serviços.
    Após a conclusão dos procedimentos legais e a emissão da ordem de serviço, as obras serão executadas conforme o cronograma estabelecido.
    A iniciativa integra os investimentos em infraestrutura urbana previstos para o município por meio do Programa MS Ativo, visando ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem em diferentes regiões de Mundo Novo.
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