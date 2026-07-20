Governo de Mato Grosso do Sul publica licitação de R$ 11 milhões para pavimentação e drenagem em Mundo Novo

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou, na última quinta-feira (17), o Aviso de Licitação para a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas vias de Mundo Novo. O investimento é de R$ 11 milhões, por meio do programa MS Ativo, e beneficiará diversos bairros do município uma conquista do Governo de Mundo Novo e Câmara Municipal.

O recurso representa um importante investimento em infraestrutura urbana e proporcionará melhorias na mobilidade, na segurança do trânsito, na drenagem das águas pluviais e na qualidade de vida da população, além de contribuir para a valorização dos imóveis e o desenvolvimento urbano.

As obras contemplarão as seguintes vias: • Rua Valdemiro Arlindo Vanzim; • Travessa Osires Frontino; • Travessa Abolição; • Travessa José de Alencar; • Travessa Professora Sandra Alves; • Rua Francisco Lino Maia; • Travessa Maria Marcelina Ribeiro da Silva; • Rua Vicente Fernandes da Silva; • Rua Deputado Fernando Saldanha; • Rua Bento José Muniz; • Rua Edgar Walter Schulz; • Rua Amaury Alberto Ramos Amaducci; • Rua Major José Gomes Pereira; • Rua Pedro Raimundo da Silva; • Estrada Municipal de Acesso a Japorã; • Rua Ademar Antônio da Silva; • Avenida Otaviano Corrêa de Souza; • Avenida São Paulo; • Rua Niterói; • Rua Filinto Müller; • Rua Amazonas; • Rua João Cunha Bueno.

Com a publicação do Aviso de Licitação, o processo segue para as etapas previstas na legislação, incluindo a realização da licitação para definição da empresa responsável pela execução dos serviços.

Após a conclusão dos procedimentos legais e a emissão da ordem de serviço, as obras serão executadas conforme o cronograma estabelecido.