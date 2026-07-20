Governo de Mato Grosso do Sul publica licitação de R$ 11 milhões para pavimentação e drenagem em Mundo Novo

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou, na última quinta-feira (17), o Aviso de Licitação para a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem em diversas vias de Mundo Novo. O investimento é de R$ 11 milhões, por meio do programa MS Ativo, e beneficiará diversos bairros do município uma conquista do Governo de Mundo Novo e Câmara Municipal.
O recurso representa um importante investimento em infraestrutura urbana e proporcionará melhorias na mobilidade, na segurança do trânsito, na drenagem das águas pluviais e na qualidade de vida da população, além de contribuir para a valorização dos imóveis e o desenvolvimento urbano.
As obras contemplarão as seguintes vias:
• Rua Valdemiro Arlindo Vanzim;
• Travessa Osires Frontino;
• Travessa Abolição;
• Travessa José de Alencar;
• Travessa Professora Sandra Alves;
• Rua Francisco Lino Maia;
• Travessa Maria Marcelina Ribeiro da Silva;
• Rua Vicente Fernandes da Silva;
• Rua Deputado Fernando Saldanha;
• Rua Bento José Muniz;
• Rua Edgar Walter Schulz;
• Rua Amaury Alberto Ramos Amaducci;
• Rua Major José Gomes Pereira;
• Rua Pedro Raimundo da Silva;
• Estrada Municipal de Acesso a Japorã;
• Rua Ademar Antônio da Silva;
• Avenida Otaviano Corrêa de Souza;
• Avenida São Paulo;
• Rua Niterói;
• Rua Filinto Müller;
• Rua Amazonas;
• Rua João Cunha Bueno.
Com a publicação do Aviso de Licitação, o processo segue para as etapas previstas na legislação, incluindo a realização da licitação para definição da empresa responsável pela execução dos serviços.
Após a conclusão dos procedimentos legais e a emissão da ordem de serviço, as obras serão executadas conforme o cronograma estabelecido.
A iniciativa integra os investimentos em infraestrutura urbana previstos para o município por meio do Programa MS Ativo, visando ampliar a pavimentação e o sistema de drenagem em diferentes regiões de Mundo Novo.