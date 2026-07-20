Espanha vence a Argentina na prorrogação e conquista o bicampeonato da Copa do Mundo

Após domínio durante a partida, a seleção espanhola vence a Argentina por 1 a 0 e conquista sua segunda estrela em Copas do Mundo

Campo Grande News –

A Espanha voltou ao topo do futebol mundial neste domingo (19) ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, e conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo.

Ferran Torres marcou o gol do título aos 16 minutos do segundo tempo do tempo extra, na final disputada em Nova Jersey (EUA).

O título encerrou um jejum de 16 anos da Espanha em Copas do Mundo. Campeã pela primeira vez em 2010, a seleção conquistou sua segunda estrela e passou a integrar o grupo das equipes bicampeãs do torneio.

Já a Argentina, campeã em 1978, 1986 e 2022, terminou com o vice-campeonato e adiou a busca pelo tetracampeonato.

A decisão foi equilibrada apenas no placar. Durante os 90 minutos, a Roja controlou a posse de bola, ocupou o campo ofensivo e criou as melhores oportunidades. Logo no início do jogo, Lamine Yamal obrigou Emiliano Martínez a fazer boa defesa. Ainda no primeiro tempo, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal e Fabián Ruiz também levaram perigo, enquanto a Argentina encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas e não acertou nenhuma finalização na direção do gol.

Já na segunda etapa, a pressão espanhola aumentou. Pau Cubarsí arriscou de fora da área, Pedri exigiu outra intervenção do goleiro argentino e Ferran Torres desperdiçou uma boa oportunidade após passe de Merino. Yamal também levou perigo em cobrança de falta nos acréscimos, mas Emiliano Martínez evitou o gol e levou a decisão para a prorrogação.

Antes do apito final do tempo regulamentar, a Argentina sofreu um duro golpe. Enzo Fernández recebeu cartão vermelho nos acréscimos e deixou a equipe com um jogador a menos para disputar os 30 minutos extras.

Mesmo com vantagem numérica, a Espanha precisou insistir. Nico Williams quase abriu o placar em chute defendido por Emiliano Martínez e ainda teve um gol anulado por falta de ataque. A equipe manteve a pressão até transformar o domínio em vantagem.

O lance decisivo aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação. Pedro Porro levantou a bola para a área, Williams escorou de cabeça e Torres apareceu para finalizar de canhota, sem chances para o goleiro argentino. O atacante, que havia entrado durante o segundo tempo, marcou o gol que decidiu a Copa do Mundo.

Nos minutos finais, a Argentina partiu para a pressão com Lionel Messi comandando as jogadas. Giuliano Simeone desperdiçou a melhor chance ao finalizar por cima do travessão após desvio de Tagliafico. Pouco depois, Messi levantou outra bola na área, mas Unai Simón segurou firme e garantiu a vantagem espanhola até o apito final.