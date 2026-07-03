Senhor morre ao cair dentro de açude no interior de Guaíra

Uma fatalidade foi registrada na tarde desta quinta-feira (02), na área rural de Guaíra. Um senhor morreu ao cair em um açude.
Conforme as informações apuradas pelo Ponto da Notícia, o senhor teria saído pela manhã para fazer uma limpeza no açude, localizado na comunidade Capivari dos Sanches.
Ao demorar para retornar para casa, familiares iniciaram buscas e localizaram o senhor, de 77 anos, caído no açude. O SAMU foi acionado rapidamente, mas infelizmente o óbito do idoso foi confirmado.
Equipes da Polícia Civil foram acionadas ao local, para realização dos procedimentos cabíveis. O corpo será recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao IML de Toledo, que irá determinar as causas da morte.
Com informações: Ponto da Notícia