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    Polícia Militar prende mãe que agrediu o filho em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Polícia Militar –

    Uma mulher de 31 anos de idade, mãe de três filhos, foi detida no final da tarde da última quinta-feira (02), no Bairro Fleck, em Mundo Novo, por uma equipe da Polícia Militar, após agredir um dos filhos na via pública.

    Uma senhora, que viu a mãe, batendo na cabeça da criança, com um brinquedo, chamou a atenção dela, que então, abandonou o menino, de quatro anos na rua.

    Acionada, a PM solicitou o apoio do Conselho Tutelar, que encaminhou o menino, que tinha duas lesões leves na cabeça, ao hospital de plantão.

    A PM esteve na casa da Autora, e a encaminhou até a Delegacia de Polícia, para os demais procedimentos que a situação requer.

    Com informações: TV Sobrinho

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