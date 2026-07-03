Guaíra recebe caminhões, motoniveladora e pá carregadeira para infraestrutura rural

O Município de Guaíra apresentou os novos equipamentos que passarão a reforçar os serviços de manutenção das estradas rurais. A frota é composta por dois caminhões caçamba, uma pá carregadeira e uma motoniveladora, adquiridos por meio de convênio com o Governo do Estado.

Os equipamentos foram adquiridos por meio do Programa Estradas da Integração, através de convênio firmado entre o Município de Guaíra e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB). O investimento previsto era de R$ 3,712 milhões, mas a compra foi concluída por R$ 3,077 milhões.

Integram a nova frota dois caminhões caçamba basculante Volvo VM 290 6x4R, uma pá carregadeira New Holland W130B e uma motoniveladora Caterpillar 140 GC.

Segundo a administração municipal, os equipamentos serão utilizados na manutenção das estradas rurais, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento, melhorar as condições de tráfego e facilitar o escoamento da produção agrícola.

Com informações: Ponto da Notícia