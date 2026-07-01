Iguatemi recebe duas viaturas novas do Governo do Estado para Polícia Civil e Militar

Comunicação/Prefeitura de Iguatemi –

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma (PSDB), participou na última terça-feira (30), em Campo Grande, da solenidade de entrega de novas viaturas promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Durante o evento, o município foi contemplado com duas viaturas, que serão destinadas à Polícia Civil e à Polícia Militar, fortalecendo a estrutura das forças de segurança e contribuindo para a melhoria dos excelentes serviços já prestados à população.

A cerimônia foi conduzida pelo Governador Eduardo Riedel e contou com a presença do vice-Governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), de deputados federais e estaduais, além de autoridades civis, militares e representantes dos municípios sul-mato-grossenses.

Para o prefeito Dr. Lídio Ledesma, a conquista representa mais um investimento na segurança pública de Iguatemi.