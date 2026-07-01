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    Iguatemi recebe duas viaturas novas do Governo do Estado para Polícia Civil e Militar

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Prefeitura de Iguatemi –

    O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma (PSDB), participou na última terça-feira (30), em Campo Grande, da solenidade de entrega de novas viaturas promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Durante o evento, o município foi contemplado com duas viaturas, que serão destinadas à Polícia Civil e à Polícia Militar, fortalecendo a estrutura das forças de segurança e contribuindo para a melhoria dos excelentes serviços já prestados à população.

    A cerimônia foi conduzida pelo Governador Eduardo Riedel e contou com a presença do vice-Governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), de deputados federais e estaduais, além de autoridades civis, militares e representantes dos municípios sul-mato-grossenses.

    Foto: Comunicação/Prefeitura de Iguatemi

    Para o prefeito Dr. Lídio Ledesma, a conquista representa mais um investimento na segurança pública de Iguatemi.

    “A chegada dessas viaturas reforça o trabalho desenvolvido pelas nossas polícias e garante melhores condições para que os profissionais continuem prestando um atendimento de qualidade à população. Agradecemos ao Governador Eduardo Riedel, ao vice-Governador Barbosinha, aos deputados federais e estaduais e a todos que contribuíram para essa importante conquista para Iguatemi”, destacou o prefeito.

    Foto: Comunicação/Prefeitura de Iguatemi
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