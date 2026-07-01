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    Motiva Pantanal realiza na BR-163 pare-e-siga em Naviraí, Itaquiraí, Eldorado e Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Motiva Pantanal –

    Nesta quarta-feira (01), as equipes permanecem mobilizadas em diferentes trechos da rodovia, executando melhorias que proporcionam mais segurança, conforto e eficiência para os usuários.

    As atividades incluem implantação de duplicações, manutenção do pavimento, reforço da sinalização horizontal e limpeza dos sistemas de drenagem.

    Durante a realização dos serviços, alguns segmentos poderão operar em pare-e-siga ou apresentar desvios temporários devidamente sinalizados.

    Pontos de Pare-e-Siga

    Naviraí / Itaquiraí – entre os kms 118 e 112;

    Eldorado / Mundo Novo – entre os kms 32 e 28;

    Mundo Novo – entre os kms 21 e 19.

    A concessionária reforça a importância da condução defensiva, do respeito à sinalização e da redução da velocidade nas áreas em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser temporariamente suspensos por segurança.

    Acompanhe as atualizações pelo site motivapantanal.com.br ou pelo Disque Motiva Pantanal no 0800 648 0163, que funciona também pelo WhatsApp.

    Com informações: TV Sobrinho

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