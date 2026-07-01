Motiva Pantanal realiza na BR-163 pare-e-siga em Naviraí, Itaquiraí, Eldorado e Mundo Novo

Comunicação/Motiva Pantanal –

Nesta quarta-feira (01), as equipes permanecem mobilizadas em diferentes trechos da rodovia, executando melhorias que proporcionam mais segurança, conforto e eficiência para os usuários.

As atividades incluem implantação de duplicações, manutenção do pavimento, reforço da sinalização horizontal e limpeza dos sistemas de drenagem.

Durante a realização dos serviços, alguns segmentos poderão operar em pare-e-siga ou apresentar desvios temporários devidamente sinalizados.

Pontos de Pare-e-Siga

Naviraí / Itaquiraí – entre os kms 118 e 112;

Eldorado / Mundo Novo – entre os kms 32 e 28;

Mundo Novo – entre os kms 21 e 19.

A concessionária reforça a importância da condução defensiva, do respeito à sinalização e da redução da velocidade nas áreas em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser temporariamente suspensos por segurança.

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Com informações: TV Sobrinho