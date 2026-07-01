População de Japorã é convidada a participar da Oficina de Cocriação da Identidade Municipal

Escuta Ativa organizada pela Sala do Empreendedor será realizada de manhã no Plenário da Câmara de Vereadores

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

A Sala do Empreendedor de Japorã, por meio do Sebrae/MS e através dos programas Cidade Empreendedora e Prodesenvolve/MS realiza, amanhã (02-07) a “Oficina de Cocriação da Identidade Municipal”.

O evento é um dos momentos de maior importância organizacional que reunirá a comunidade, lideranças e instituições na construção de uma visão compartilhada sobre o futuro do município.

“O encontro permitirá identificar potencialidades, valores e características que representam a identidade local. Além de fortalecer o sentimento de pertencimento, a iniciativa contribuirá para o planejamento do desenvolvimento econômico e social”, explica o coordenador da Sala do Empreendedor de Japorã, Júnior dos Santos Beraldo.

Ao reiterar a importância da participação da população, o coordenador observa que a Oficina garante que diferentes perspectivas sejam consideradas nas decisões estratégicas. Dessa forma, o município consolida sua identidade e fortalece seu posicionamento para o futuro.

Para o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), a Oficina é um momento ímpar, pois, permitirá identificar e valorizar vocações locais — como turismo, agronegócio e cultura — e desenvolver estratégias de atração de investimentos, turismo e novos negócios, unindo o poder público, lideranças e a sociedade na construção de um diferencial competitivo.

“Após esta reunião com a comunidade para se entender como a cidade é vista interna e externamente, teremos o segundo momento onde será feita a Análise Técnica para definir os principais atrativos e diferenciais do município. Por último, teremos o momento da Validação, com a entrega de um projeto final à gestão do prefeito Malaquias para adoção oficial da marca e identidade definidos”, explica Júnior Beraldo.

O diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Japorã, Sidinei Lobo de Souza, considerando a necessidade de construção de um novo momento para que o município encontre novas perspectivas de desenvolvimento socioeconômico, reforça o convite para a Escuta Ativa, convidando a população para comparecer ao evento que acontecerá a partir das 8 horas da manhã, no Plenário da Câmara de Vereadores.

Com informações: Panorama do MS