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    População de Japorã é convidada a participar da Oficina de Cocriação da Identidade Municipal

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Escuta Ativa organizada pela Sala do Empreendedor será realizada de manhã no Plenário da Câmara de Vereadores

    (Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

    A Sala do Empreendedor de Japorã, por meio do Sebrae/MS e através dos programas Cidade Empreendedora e Prodesenvolve/MS realiza, amanhã (02-07) a “Oficina de Cocriação da Identidade Municipal”.

    O evento é um dos momentos de maior importância organizacional que reunirá a comunidade, lideranças e instituições na construção de uma visão compartilhada sobre o futuro do município.

    “O encontro permitirá identificar potencialidades, valores e características que representam a identidade local. Além de fortalecer o sentimento de pertencimento, a iniciativa contribuirá para o planejamento do desenvolvimento econômico e social”, explica o coordenador da Sala do Empreendedor de Japorã, Júnior dos Santos Beraldo.

    Ao reiterar a importância da participação da população, o coordenador observa que a Oficina garante que diferentes perspectivas sejam consideradas nas decisões estratégicas. Dessa forma, o município consolida sua identidade e fortalece seu posicionamento para o futuro.

    Para o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), a Oficina é um momento ímpar, pois, permitirá identificar e valorizar vocações locais — como turismo, agronegócio e cultura — e desenvolver estratégias de atração de investimentos, turismo e novos negócios, unindo o poder público, lideranças e a sociedade na construção de um diferencial competitivo.

    “Após esta reunião com a comunidade para se entender como a cidade é vista interna e externamente, teremos o segundo momento onde será feita a Análise Técnica para definir os principais atrativos e diferenciais do município. Por último, teremos o momento da Validação, com a entrega de um projeto final à gestão do prefeito Malaquias para adoção oficial da marca e identidade definidos”, explica Júnior Beraldo.

    O diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Japorã, Sidinei Lobo de Souza, considerando a necessidade de construção de um novo momento para que o município encontre novas perspectivas de desenvolvimento socioeconômico, reforça o convite para a Escuta Ativa, convidando a população para comparecer ao evento que acontecerá a partir das 8 horas da manhã, no Plenário da Câmara de Vereadores.

    Com informações: Panorama do MS

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