Ação conjunta apreende 1,5 tonelada de maconha na divisa entre MS e PR

O caminhoneiro relatou aos policiais que o carregamento da droga ocorreu em uma propriedade rural no município de Amambai; A interceptação ocorreu nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná, no trecho entre Naviraí e Icaraíma

TaNaMidiaNavirai –

Na manhã do último domingo (28), uma operação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de 1.497,5 quilos de maconha na BR-487, na região que liga Mato Grosso do Sul ao Paraná. Um motorista de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A interceptação ocorreu nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná, no trecho entre Naviraí (MS) e Icaraíma (PR). A ação foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), com o apoio do 25º Batalhão de Polícia Militar. O veículo, um caminhão-trator Volvo branco acoplado a um semirreboque azul, foi localizado e abordado a partir do compartilhamento prévio de informações entre as instituições.

Durante a fiscalização, o próprio condutor informou às equipes que transportava material ilícito. Na vistoria do compartimento de carga, os policiais constataram a presença de diversos fardos do entorpecente, totalizando quase uma tonelada e meia após a pesagem oficial.

O caminhoneiro relatou aos policiais que o carregamento da droga ocorreu em uma propriedade rural no município de Amambai (MS) e que o destino final seria a cidade de Curitiba (PR). Ele também afirmou que o pagamento combinado pelo transporte seria de R$ 4 mil.

O suspeito, o veículo e toda a carga de maconha foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra (PR), onde o caso foi registrado e as medidas judiciárias cabíveis foram adotadas.