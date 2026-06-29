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    Menina de 12 anos é encontrada descalça e suja após denunciar estupro por grupo em Eldorado

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Vítima fugiu de abrigo para encontrar amigo e foi submetida a abuso sexual após ingerir bebida com suspeitos de origem paraguaia

    Portal do Conesul –

    Uma menina de 12 anos denunciou ter sido estuprada por um grupo de homens após ingerir bebida alcoólica em Eldorado. A vítima foi encontrada sozinha nas ruas da cidade, sendo acolhida por uma instituição de acolhimento e detalhando o ocorrido ao Conselho Tutelar.

    Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 2h50 da madrugada, após moradores informarem que uma criança caminhava sozinha pela Rua Recife, no bairro Jardim Novo Eldorado, gritando e batendo nos portões das casas, dizendo estar perdida.

    Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a menina descalça e com vestimentas sujas. A equipe reconheceu que ela era acolhida pelo Lar do Menor do município, uma instituição de abrigo para crianças e adolescentes.

    Em conversa com os policiais, a adolescente relatou que havia saído do abrigo para encontrar um amigo. Após o rapaz ser levado para casa pela mãe, ela passou a andar pelas ruas tentando localizar a residência do pai.

    Ainda conforme o relato registrado pela polícia, durante esse período a menina se deparou com um grupo de homens de origem paraguaia, com quem passou a consumir bebidas alcoólicas misturadas com suco. Em determinado momento, os suspeitos teriam cometido o abuso sexual contra a vítima.

    A adolescente foi conduzida ao hospital da cidade, onde passou por exames médicos para coleta de provas e avaliação de lesões. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil local como estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

    A reportagem preserva a identidade da vítima em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe a divulgação de informações capazes de identificar menores vítimas de violência.

    Com informações: TV Sobrinho

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