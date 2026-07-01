quinta-feira,
02/07/2026
Mais
    InícioNotíciasBrasil / MundoMara Caseiro pede recuperação urgente de trecho da MS-473
    DestaqueNotíciasBrasil / MundoPolítica

    Mara Caseiro pede recuperação urgente de trecho da MS-473

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Em caráter emergencial, a deputada estadual Mara Caseiro solicitou ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Gil Márcio Franco, a realização de operação tapa-buracos na Rodovia MS-473, no trecho que parte da BR-376, no município de Nova Andradina, até o município de Taquarussu.

    A parlamentar também pediu que, após a execução das medidas emergenciais, o trecho seja incluído no planejamento estadual de obras de infraestrutura viária para futura elaboração de projeto e execução de recapeamento asfáltico.

    Segundo Mara Caseiro, a solicitação atende reivindicações apresentadas por moradores da região, produtores rurais, transportadores e demais usuários da rodovia, que enfrentam dificuldades diárias devido às condições precárias da pista. “A situação da MS-473 preocupa muito os moradores e todos que dependem diariamente dessa rodovia. Estamos falando de uma via importante para o deslocamento da população, para o transporte escolar e para o escoamento da produção agropecuária da região”, destacou Mara Caseiro.

    De acordo com os relatos recebidos pela deputada, o trecho apresenta desgaste acentuado do pavimento, com buracos, fissuras e outras irregularidades que comprometem a trafegabilidade e aumentam os riscos de acidentes. “Por isso, solicitamos uma ação emergencial para recuperar as condições mínimas de segurança da rodovia, reduzindo os riscos de acidentes e garantindo melhores condições de tráfego para quem utiliza esse trecho”, afirmou.

    Além da operação tapa-buracos, Mara defendeu a necessidade de uma solução definitiva para o problema, por meio da inclusão do trecho no cronograma estadual de obras de infraestrutura. “Sabemos que apenas as manutenções pontuais já não são suficientes. O desgaste da camada asfáltica demonstra a necessidade de um recapeamento completo, garantindo mais durabilidade, segurança e melhores condições para o transporte de pessoas e mercadorias”, pontuou.

    Por: Tavane Ferraresi   Foto: Victor Chileno

    Artigo anterior
    Guarda Municipal cumpre mandado de prisão durante patrulhamento em Guaíra
    Próximo artigo
    Motiva Pantanal realiza na BR-163 pare-e-siga em Naviraí, Itaquiraí, Eldorado e Mundo Novo

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: