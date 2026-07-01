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    Após perseguição em Guaíra, traficante abandona carro com 119 kg de maconha e foge

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um veículo carregado com aproximadamente 119 quilos de maconha foi apreendido na noite de terça-feira (30), em Guaíra, após uma perseguição policial na BR-272. O motorista abandonou o automóvel durante a fuga e conseguiu escapar por uma área de mata.
    Segundo a Polícia Militar, a equipe participava da Operação Força Total XXVII quando recebeu informações de que um VW SpaceFox preto estaria transportando entorpecentes pela rodovia. O veículo foi localizado e os policiais tentaram realizar a abordagem, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu.
    Após o acompanhamento tático, o motorista abandonou o automóvel e correu em direção a uma área de mata, onde não foi mais localizado.
    Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, que totalizaram aproximadamente 119 quilos, além de um aparelho celular.
    O veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, que dará sequência às investigações.
    Com informações: Ponto da Notícia
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