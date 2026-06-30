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    Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação às oitavas da Copa do Mundo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado nacional nesta terça-feira (30) para celebrar a classificação da seleção paraguaia às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    A decisão foi oficializada por meio do Decreto nº 6.280, assinado horas após a vitória histórica da Albirroja sobre a Alemanha. Após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os paraguaios venceram por 4 a 3 na disputa por pênaltis e garantiram vaga entre as 16 melhores seleções do torneio.

    Em publicação nas redes sociais, Santiago Peña comemorou o resultado. “O Paraguai nunca desiste! Feriado!”, escreveu o presidente.

    Segundo o governo paraguaio, a medida foi adotada com base na Lei nº 7.544, que autoriza o chefe do Executivo a decretar até três feriados nacionais extras por ano em situações excepcionais.

    Não é a primeira vez que Peña utiliza esse recurso. Em setembro de 2025, o presidente também decretou feriado após o Paraguai confirmar matematicamente a classificação para a Copa do Mundo. Em dezembro do mesmo ano, outro feriado foi criado para estimular o turismo interno e ampliar o período de confraternização das famílias durante as festas de fim de ano.

    Comandada pelo técnico Gustavo Alfaro, a seleção paraguaia agora segue na disputa pelo título mundial após eliminar uma das principais potências do futebol internacional.

    Com informações: Ponto da Notícia

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