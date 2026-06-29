terça-feira,
30/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesPolícia Civil de Mundo Novo apreende mais de 1 tonelada de maconha...
    DestaqueNotíciasCidadesMundo NovoPolicial

    Polícia Civil de Mundo Novo apreende mais de 1 tonelada de maconha em ação contra o tráfico

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    PC Mundo Novo –

    A Polícia Civil de Mundo Novo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), realizou mais uma importante ação de combate ao tráfico de drogas e apreendeu 1.001,5 quilos de maconha em um imóvel utilizado como depósito de entorpecentes.

    A apreensão foi resultado de um trabalho de investigação e monitoramento desenvolvido pela equipe do SIG. No local, os policiais civis localizaram 54 fardos de maconha, totalizando mais de uma tonelada da droga. Durante a ação, um suspeito fugiu ao perceber a chegada dos investigadores e segue sendo procurado.

    A operação representa um forte impacto contra o tráfico de drogas na região de fronteira, retirando de circulação uma expressiva quantidade de entorpecentes e causando significativo prejuízo às organizações criminosas.

    As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.

    A Polícia Civil de Mundo Novo segue firme no enfrentamento ao crime organizado e no compromisso com a segurança da população.

    Fonte: TV Sobrinho

    Artigo anterior
    Em Itaquiraí Thalles acompanha obras de reformas e visita Estação de Tratamento de Esgoto
    Próximo artigo
    Drone com câmera termal ajuda Guarda Municipal a localizar foragido escondido em Guaíra

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: