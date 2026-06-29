Polícia Civil de Mundo Novo apreende mais de 1 tonelada de maconha em ação contra o tráfico

PC Mundo Novo –

A Polícia Civil de Mundo Novo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), realizou mais uma importante ação de combate ao tráfico de drogas e apreendeu 1.001,5 quilos de maconha em um imóvel utilizado como depósito de entorpecentes.

A apreensão foi resultado de um trabalho de investigação e monitoramento desenvolvido pela equipe do SIG. No local, os policiais civis localizaram 54 fardos de maconha, totalizando mais de uma tonelada da droga. Durante a ação, um suspeito fugiu ao perceber a chegada dos investigadores e segue sendo procurado.

A operação representa um forte impacto contra o tráfico de drogas na região de fronteira, retirando de circulação uma expressiva quantidade de entorpecentes e causando significativo prejuízo às organizações criminosas.

As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.

A Polícia Civil de Mundo Novo segue firme no enfrentamento ao crime organizado e no compromisso com a segurança da população.

Fonte: TV Sobrinho