Drone com câmera termal ajuda Guarda Municipal a localizar foragido escondido em Guaíra

Um foragido da Justiça da Penitenciária de Cruzeiro do Oeste foi capturado na madrugada de sábado (28), no bairro Santa Clara II, em Guaíra, após uma ação da Guarda Municipal com apoio de um drone equipado com câmera termal. O homem tentou fugir por uma plantação de milho e uma área de mata, mas acabou localizado e preso.

Conforme as informações divulgadas pela Guarda Municipal, a equipe foi acionada pela Central de Operações para atender uma denúncia de desentendimento envolvendo um casal. Os agentes já tinham conhecimento de que o foragido costumava frequentar o endereço e que, em outras ocasiões, havia conseguido escapar ao entrar em áreas de mata de difícil acesso.

Ao perceber a chegada das equipes, o homem voltou a fugir em direção à plantação de milho e à vegetação. Com o emprego do drone equipado com câmera termal, foi possível localizar o suspeito, permitindo que as equipes realizassem a captura.

A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON). Após ser detido, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização do laudo de lesão corporal e, na sequência, entregue na Penitenciária Estadual de Guaíra.

Segundo a Guarda Municipal, o foragido já era alvo de diversas diligências das forças de segurança, uma vez que frequentemente retornava ao município e era procurado em ocorrências anteriores. A corporação destacou que o uso da tecnologia embarcada no drone foi decisivo para o sucesso da operação, reforçando a importância da integração entre as forças de segurança e do emprego de recursos tecnológicos na captura de foragidos.

Com informações: Ponto da Notícia