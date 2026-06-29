Brasil vence Japão por 2 a 1 e avança às oitavas de final da Copa

Japão sai na frente, mas Casemiro se redime e Gabriel Martinelli sai do banco para marcar gol da vitória brasileira; próximo adversário será Costa do Marfim ou Noruega

No primeiro jogo da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e se classificou para as oitavas de final.

Em Houston, a Seleção Brasileira repetiu a escalação da partida contra a Escócia — a primeira vez que isso aconteceu desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico. Dessa forma, o Brasil foi a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

A partida começou com domínio brasileiro, mas a sólida defesa japonesa permitia poucas chances reais de ataque ao Brasil. Aos 28 minutos de jogo, Sano interceptou um passe de Danilo e roubou a bola, avançando em direção ao gol para finalizar e abrir o placar para o Japão.

Heróis improváveis

Após o gol japonês, o Brasil teve ainda mais dificuldades para encontrar espaços. No intervalo de jogo, Endrick entrou no lugar de Paquetá, que saiu lesionado. A Seleção Brasileira passou a explorar a bola aérea para tentar levar perigo ao Japão.

A estratégia funcionou rapidamente: aos 8 minutos da segunda etapa, Gabriel Magalhães cruzou para o contestado Casemiro, que cabeceou firme para o fundo do gol japonês. O volante brasileiro, que não vinha bem na partida, empatou o jogo e deu novo ânimo à Seleção Brasileira.

O jogo ficou mais aberto, com os dois times buscando passar a frente do placar, e os espaços para atacar surgiram. Apesar disso, o empate perseverava, sem novas chances claras de gol para ambos os lados.

Aos 21 minutos, Gabriel Martinelli entrou no lugar de Matheus Cunha, e aos 47, foi a vez de Fabinho substituir Casemiro, com dores. Aos 49 minutos, quando a partida parecia caminhar para a prorrogação, Rayan roubou a bola no ataque e passou para Bruno Guimarães. O volante encontrou Gabriel Martinelli dentro da área, que finalizou fora do alcance do goleiro Suzuki e virou o jogo para o Brasil.

O árbitro Maurizio Mariani queria jogo e ainda deixou a bola rolar por mais alguns minutos, mas o resultado já estava definido: vitória por 2 a 1 e classificação brasileira, deixando o Japão para trás.

Próximo confronto

O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h, para enfrentar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A definição do próximo adversário brasileiro acontecerá nesta terça-feira, 30, a partir das 14h.

Com informações: Canção Nova