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    Cadastro para castração de cães e gatos reúne 400 inscrições em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    No sábado (27), o Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o cadastro para o programa de castração de cães e gatos no Posto de Saúde Central.
    A ação registrou 400 inscrições, demonstrando o grande interesse da população. O programa tem como objetivo promover o bem-estar animal, incentivar a posse responsável e contribuir para o controle populacional de cães e gatos no município.
    As castrações terão início na próxima terça-feira, começando pelos gatos machos, conforme o cronograma definido pela equipe veterinária. A partir de segunda-feira, os tutores cadastrados receberão uma ligação para o agendamento das cirurgias.
    O médico-veterinário responsável pelo programa orientou que o principal cuidado antes da cirurgia é o jejum do animal. Para os procedimentos realizados no período da manhã, o jejum deve ser feito durante a noite, sem oferecer alimento ao animal pela manhã. Já para as castrações no período da tarde, o jejum de alimentos deve ser de 6 a 8 horas, sendo permitida água em pequena quantidade até cerca de 2 horas antes da cirurgia. As orientações sobre os cuidados no pós-operatório serão entregues aos tutores no dia do procedimento.
    Estiveram presentes durante o cadastro a prefeita Rosaria Lucca Andrade, o secretário municipal de Saúde, Fábio Doná, e os vereadores Kaudi Filho e Richardson Prates.
    O programa de castração é fruto de uma parceria entre o Governo de Mundo Novo, a Associação Protetora dos Animais de Mundo Novo (APAM), os vereadores Kaudi Filho e Richardson Prates, que solicitaram o recurso, e o deputado estadual Márcio Fernandes, autor da emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada à realização das castrações no município.
    A iniciativa reforça o compromisso com a saúde pública, o bem-estar animal e o controle populacional de cães e gatos, garantindo mais qualidade de vida para os animais e para toda a comunidade.
    Com informações: O Liberal News
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