Foragido internacional da Lista Vermelha da Interpol é preso pela PF em Guaíra

Um cidadão paraguaio incluído na Lista Vermelha da Interpol foi preso pela Polícia Federal neste domingo (28), em Guaíra, para fins de extradição. Condenado por dois homicídios qualificados no Paraguai, ele era procurado internacionalmente e permanecerá à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela condução do processo de extradição.

Segundo a Polícia Federal, a prisão foi realizada após o STF expedir um mandado de prisão preventiva para fins de extradição, cumprido depois que o foragido foi localizado em território brasileiro.

A identificação do homem ocorreu durante a Operação Cripto, investigação conduzida pela Polícia Federal que apura a atuação de uma organização criminosa transnacional envolvida com lavagem de capitais, tráfico internacional de drogas e tráfico de armas na região de fronteira.

No decorrer das investigações, o intercâmbio de informações entre as autoridades brasileiras e paraguaias confirmou a existência de pendências judiciais do investigado no Paraguai. A partir dessa confirmação, foram iniciados os procedimentos para viabilizar o pedido de extradição, culminando na expedição do mandado de prisão preventiva pelo Supremo Tribunal Federal.

A ação é resultado da cooperação entre as autoridades brasileiras e paraguaias, com atuação integrada da Polícia Federal e apoio da Adidância da Polícia Federal junto à Embaixada do Brasil em Assunção, reforçando o trabalho conjunto no combate à criminalidade organizada transnacional.

Com informações: Ponto da Notícia