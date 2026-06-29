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    Prefeitura de Iguatemi adquire ônibus de R$ 700 mil com recursos próprios

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Veículo de R$ 700 mil, adquirido com recursos do caixa municipal, será utilizado em viagens da Educação, Esporte, Assistência Social, grupos da Melhor Idade e instituições religiosas

    Assessoria de Comunicação de Iguatemi –

    A Prefeitura de Iguatemi entregou na última sexta-feira (27) um ônibus 0 km adquirido com recursos próprios do município. O veículo foi comprado por R$ 700 mil e será destinado ao transporte de grupos atendidos por diferentes setores da administração municipal.

    A entrega contou com a presença do prefeito Dr. Lídio Ledesma, da vice-prefeita Patrícia e da secretária municipal de Educação, professora Rosângela.

    O novo ônibus possui 34 poltronas reclináveis, ar-condicionado e banheiro, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários durante as viagens.

    De acordo com a administração municipal, o veículo ficará vinculado ao Gabinete do Prefeito e poderá ser utilizado mediante solicitação das secretarias de Educação, Esporte e Assistência Social, além de atender grupos da Melhor Idade e instituições religiosas do município.

    Durante a entrega, o prefeito Dr. Lídio Ledesma afirmou que a aquisição é resultado do planejamento financeiro da administração e da aplicação dos recursos do município. Segundo ele, o objetivo é ampliar a estrutura disponível para atender a população e fortalecer os serviços públicos.

    Com informações: TV Sobrinho

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