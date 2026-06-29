Prefeito de Itaquiraí presidirá comitê para implantação do Hospital Regional do Cone Sul

Thalles Tomazelli foi escolhido para coordenar as discussões sobre a implantação do Hospital Regional Onevan de Matos, que atenderá municípios da região sul de Mato Grosso do Sul

O Liberal News-

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli (PL), foi escolhido para presidir o comitê responsável por conduzir as discussões sobre a implantação do Hospital Regional Onevan de Matos, projeto que pretende ampliar a oferta de serviços de saúde aos municípios do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

A definição ocorreu durante reunião realizada na noite da última sexta-feira (26), em Naviraí, com a participação de prefeitos, lideranças políticas, representantes de entidades e demais autoridades ligadas à saúde pública da região.

À frente do comitê, Thalles afirmou que o grupo atuará de forma integrada, buscando construir um planejamento conjunto entre os municípios para viabilizar a implantação da unidade hospitalar.

“Nosso compromisso é construir um debate técnico, ouvindo os municípios e buscando alternativas que possam ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. É uma pauta regional que exige união e planejamento”, destacou o prefeito.

Edição: Raysa Almeida/Tv Sobrinho