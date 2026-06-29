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    Em Itaquiraí Thalles acompanha obras de reformas e visita Estação de Tratamento de Esgoto

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O prefeito Thalles Tomazelli realizou, nesta semana, uma visita técnica a importantes obras que estão que estão em andamento no município.
    A primeira agenda foi na obra de reforma do prédio que abrigará a futura Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O espaço está sendo modernizado para proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, mais eficiência no atendimento à população e maior agilidade na execução das ações voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do município.
    A nova estrutura permitirá desenvolver mais políticas públicas ambientais e ampliar a capacidade de atendimento da secretaria, garantindo mais organização e eficiência na gestão do setor.
    Na sequência, o prefeito visitou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), uma das mais importantes obras de saneamento em andamento no município. Uma infraestrutura grandiosa que contribuirá diretamente para a preservação dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e benefícios para da saúde dos itaquiraienses.
    O prefeito esteve acompanhado do chefe de gabinete, Valdinei Gubert e do secretário de meio ambiente, Fábio Lorenci.
    Com informações: Conesul em Foco
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