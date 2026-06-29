Em Itaquiraí Thalles acompanha obras de reformas e visita Estação de Tratamento de Esgoto

O prefeito Thalles Tomazelli realizou, nesta semana, uma visita técnica a importantes obras que estão que estão em andamento no município.

A primeira agenda foi na obra de reforma do prédio que abrigará a futura Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O espaço está sendo modernizado para proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, mais eficiência no atendimento à população e maior agilidade na execução das ações voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do município.

A nova estrutura permitirá desenvolver mais políticas públicas ambientais e ampliar a capacidade de atendimento da secretaria, garantindo mais organização e eficiência na gestão do setor.

Na sequência, o prefeito visitou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), uma das mais importantes obras de saneamento em andamento no município. Uma infraestrutura grandiosa que contribuirá diretamente para a preservação dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e benefícios para da saúde dos itaquiraienses.