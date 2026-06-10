Reforma na atual rodoviária não encerra projeto de uma nova, afirma prefeita de Mundo Novo

Rosária aponta que programação para o futuro é de utilizar o atual local como sede da secretaria de Educação; obra é feita com recursos próprios

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

A reforma da Rodoviária Municipal de Mundo Novo está em andamento. A obra, executada pela empresa Construl Engenharia e Construção, conta com investimento de R$ 300 mil.

A obra começou pelos banheiros masculinos e seguirão para os sanitários femininos. O projeto também prevê revitalização do piso, manutenção das lojas e lanchonetes, substituição de portas e reforma da cobertura.

Segundo o engenheiro Jair Fortunatto, o prazo contratual para conclusão é de 120 dias. No entanto, durante a execução foram identificadas novas necessidades de reparo, o que poderá ampliar o cronograma da obra.

A prefeita Rosária Lucca Andrade (PL) afirmou que a revitalização é necessária para recuperar a estrutura do terminal e melhorar a recepção de moradores e visitantes que chegam ao município.

Apesar da reforma, a administração municipal trabalha na busca de recursos para a construção de uma nova rodoviária. De acordo com a prefeita, o atual terminal já não atende adequadamente as demandas de acesso para ônibus de grande porte.

A proposta é que a nova rodoviária seja construída na área do Centro de Eventos, na saída da cidade, permitindo o acesso de veículos maiores e oferecendo melhores condições de embarque e desembarque.

Rosária ainda apontou que o prédio da atual rodoviária deverá receber outra destinação após a construção do novo terminal, como a instalação da secretaria de Educação.

Com informações: TV Sobrinho