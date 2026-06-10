Pedágio da BR-163 pode ter reajuste superior a 40% e gerar impacto aos motoristas em MS

Proposta técnica prevê aumento significativo nas tarifas cobradas ao longo da rodovia; valor pode se aproximar de R$ 15 em algumas praças

Portal do Conesul –

Motoristas que utilizam a BR-163 em Mato Grosso do Sul poderão enfrentar um aumento expressivo nos custos de viagem nos próximos meses. Uma análise técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) recomendou reajuste médio superior a 40% nas tarifas de pedágio administradas pela concessionária responsável pela rodovia.

Caso a proposta seja aprovada, os novos valores passarão a vigorar a partir de agosto, elevando o custo para veículos de passeio e também para o transporte de cargas que utiliza diariamente um dos principais corredores logísticos do Estado.

De acordo com o estudo apresentado pela área técnica da agência reguladora, o reajuste médio sugerido é de 41,63%, percentual superior ao índice inicialmente solicitado pela concessionária. Entre as praças que poderão registrar os maiores aumentos estão as localizadas em São Gabriel do Oeste e Campo Grande.

Com a atualização tarifária, o valor médio do pedágio poderá alcançar aproximadamente R$ 12 por praça. Em alguns trechos, a cobrança para veículos de passeio e por eixo de caminhões poderá se aproximar dos R$ 15.

A proposta integra a primeira revisão ordinária do contrato vigente e considera fatores previstos no modelo de concessão, incluindo a aplicação do chamado degrau tarifário e a atualização monetária baseada na inflação acumulada no período.

Segundo a análise técnica, outros componentes que poderiam alterar os valores, como mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, obras de ampliação e critérios relacionados à duplicação da rodovia, ainda não foram incorporados nesta etapa devido ao período de transição previsto contratualmente.

Apesar das melhorias e intervenções realizadas ao longo da BR-163, usuários continuam relatando pontos que demandam atenção, como condições do pavimento e questões relacionadas à sinalização em determinados segmentos da estrada.

A decisão final sobre o reajuste ainda depende da conclusão dos procedimentos regulatórios da ANTT. Enquanto isso, motoristas e transportadores acompanham com expectativa os desdobramentos que poderão impactar diretamente os custos de deslocamento e logística em Mato Grosso do Sul.

Com informações: Motiva Pantanal