Aeroporto de Guaíra avança com obra que permitirá voos durante a noite

O Aeroporto Municipal Walter Martins de Oliveira, em Guaíra, está mais próximo de ampliar sua capacidade operacional com a implantação do sistema de balizamento noturno. A obra, que conta com investimento superior a R$ 2 milhões, permitirá a realização de operações aéreas durante a noite após a conclusão dos serviços e a homologação pelos órgãos competentes.

Segundo a Prefeitura, o investimento é de R$ 2.059.990, custeado integralmente pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL). Atualmente, a execução física da obra está próxima de 30%, e a expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 30 dias.

Depois de finalizada a implantação, o sistema ainda precisará ser homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Esse processo pode levar entre dois e cinco meses, conforme as análises técnicas exigidas pelos órgãos responsáveis.

O balizamento noturno consiste na instalação de um conjunto de luzes que orienta pousos, decolagens e deslocamentos de aeronaves em condições de baixa luminosidade, aumentando a segurança operacional e permitindo o funcionamento do aeroporto também no período noturno.

Além de ampliar a capacidade do terminal, a estrutura também deverá beneficiar os atendimentos de urgência, possibilitando o recebimento de aeronaves utilizadas em transporte aeromédico durante a noite, após a liberação para operação.

A implantação do sistema integra o conjunto de investimentos realizados nos últimos anos no aeroporto de Guaíra, que voltou a receber voos comerciais após mais de quatro décadas e segue passando por melhorias voltadas ao fortalecimento da logística regional e da infraestrutura aeroportuária.

Com informações: Ponto da Notícia