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    Caminhonete furtada em Marechal Rondon é recuperada em Guaíra e adolescente apreendido

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Uma Toyota Hilux furtada em Marechal Cândido Rondon foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (24), em Guaíra. Um adolescente de 14 anos, que conduzia o veículo, foi apreendido durante a abordagem realizada na BR-163.
    Segundo a Polícia Militar, a caminhonete chamou a atenção da equipe ao realizar uma ultrapassagem em local proibido, em um trecho conhecido pelo registro frequente de furtos e roubos de veículos. Após desobedecer inicialmente à ordem de parada, o condutor foi abordado pelos policiais.
    Durante a ocorrência, o adolescente relatou que, com a ajuda de outro indivíduo, invadiu uma residência em Marechal Cândido Rondon, onde utilizou equipamentos eletrônicos para dar partida na caminhonete. Ainda conforme o relato registrado pela PM, os envolvidos utilizaram o controle do portão eletrônico que estava no interior do veículo para deixar o imóvel sem que o morador percebesse o furto.
    Após a apreensão, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os procedimentos, e o menor foi encaminhado à Polícia Civil juntamente com a caminhonete recuperada, para as providências cabíveis.
    Com informações: Ponto da Notícia
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