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    Polícia Civil prende homem de 22 anos investigado por roubo em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um homem de 22 anos, investigado pelo crime de roubo, foi preso na tarde desta sexta-feira (24), em Guaíra, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
    Segundo a Polícia Civil, a ordem judicial foi cumprida com apoio da Força Nacional em um estabelecimento localizado às margens da BR-163.
    Ao perceber a chegada das equipes, o investigado tentou fugir, mas foi alcançado e contido pelos policiais.
    Após a prisão, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização do exame de lesões corporais. Na sequência, foi levado à Penitenciária Estadual, onde permanece à disposição da Justiça.
    Com informações: Ponto da Notícia
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