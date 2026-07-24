Polícia Civil prende homem de 22 anos investigado por roubo em Guaíra

Um homem de 22 anos, investigado pelo crime de roubo, foi preso na tarde desta sexta-feira (24), em Guaíra, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a ordem judicial foi cumprida com apoio da Força Nacional em um estabelecimento localizado às margens da BR-163.

Ao perceber a chegada das equipes, o investigado tentou fugir, mas foi alcançado e contido pelos policiais.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização do exame de lesões corporais. Na sequência, foi levado à Penitenciária Estadual, onde permanece à disposição da Justiça.

Com informações: Ponto da Notícia