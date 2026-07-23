Guarda Municipal de Guaíra frustra furto a estabelecimento comercial e recupera objetos subtraídos

O Município de Guaíra, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, por meio da Guarda Municipal, reforça o compromisso com a proteção da comunidade e do patrimônio. Uma ação rápida das equipes impediu a consumação de um furto em um estabelecimento comercial e garantiu a recuperação integral dos objetos separados pelo autor da tentativa.

A ocorrência teve início após uma solicitação encaminhada à Guarda Municipal. Com agilidade, as equipes seguiram até o endereço informado e verificaram que o suspeito acessou o imóvel pelo telhado. No interior do estabelecimento, diversos produtos já estavam reunidos para retirada, entre eles cervejas, refrigerantes, salames, uma televisão e a gaveta do caixa com dinheiro.

No momento em que deixava o local com os objetos, o homem recebeu abordagem da Guarda Municipal. Durante a identificação, as equipes constataram que ele utilizava tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para a adoção das medidas previstas em lei. Todos os bens separados para o furto foram recuperados e restituídos.

A atuação rápida da Guarda Municipal demonstra a importância do atendimento imediato às ocorrências e da presença permanente das forças de segurança na proteção do patrimônio público e privado, além da preservação da tranquilidade da população guairense.