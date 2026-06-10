Receita Federal encontra drogas avaliadas em R$ 1,5 milhão escondidas em tanque de combustível em Mundo Novo

A Receita Federal apreendeu aproximadamente 27 quilos de pasta base de cocaína durante uma operação de fiscalização realizada em Mundo Novo, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

A droga estava escondida no tanque de combustível de um veículo que ingressava em território brasileiro. Segundo a Receita Federal, a carga foi descoberta após os servidores identificarem inconsistências nas informações apresentadas pelos ocupantes do automóvel e aprofundarem a fiscalização.

O entorpecente apreendido está avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Os suspeitos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal, que ficará responsável pelos procedimentos de investigação.

Com informações: Ponto da Notícia