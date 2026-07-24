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    Paraguai culpa guerrilheiros por ataque com 2 policiais mortos na fronteira

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Próximo a Sete Quedas, atentado a posto policial matou três pessoas; investigação aponta semelhanças com ataque anterior atribuído ao EPP

    Hélio de Freitas/Campo Grande News –

    O ministro do Interior do Paraguai, Enrique Riera, atribuiu ao grupo terrorista EPP (Exército do Povo Paraguaio) o ataque ao posto da Polícia Nacional, ocorrido na noite de terça-feira (21), na fronteira com Mato Grosso do Sul.

    A parte de madeira da unidade e 4 veículos foram queimados. Dois policiais e um funcionário administrativo do local foram mortos a tiros. O posto fica na Colônia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, no Departamento de Canindeyú, a cerca de 30 km de Sete Quedas (MS).

    “O exame de balística confirma que uma das armas utilizadas no ataque desta semana também foi usada no atentado contra a Comisaria de Ybyrarobaná, em 3 de maio passado’, afirmou o ministro em entrevista à Rádio ABC Cardinal, nesta quinta-feira (23).

    Segundo o ministro, trata-se de um fuzil calibre 5,56, mesma arma utilizada no atentado de maio, quando 35 tiros foram disparados contra a sede regional da Polícia Nacional no mesmo povoado.

    Enrique Riera disse que os homens chegaram ao local do ataque a pé e depois fugiram da mesma forma, “em perfeita formação militar”, o que reforça a suspeita contra o grupo. Entretanto, afirmou que nenhum panfleto assinado pelo EPP foi encontrado na cena do crime, como geralmente ocorre em locais de atentados praticados pelos guerrilheiros.

    O ministro afirmou que o modo de atuação dos criminosos também reforça a suspeita contra o EPP, principalmente pelo uso de bombas caseiras conhecidas como “coquetel molotov’ e pela carbonização dos veículos.

    “O terrorismo visa incutir medo e o Estado não pode ficar de braços cruzados. Este é, provavelmente, um dos golpes mais duros e nos forçará a dar respostas’, afirmou o político paraguaio.

    Executados

    Laudo preliminar da autópsia divulgado no final da tarde de ontem revelou que os dois policiais foram executados com tiros de curta distância após serem baleados durante o ataque.

    Conforme o legista Pablo Lemir, o suboficial inspetor Herminio Ojeda González, de 33 anos, morreu com um tiro disparado dentro da boca. O exame encontrou resíduos de pólvora na língua, o que indica que o disparo foi feito com o cano da arma encostado na vítima.

    Antes do disparo fatal, o policial havia sido atingido por três tiros nas costas. As lesões provocaram ferimentos no tórax e hemorragia pulmonar, mas, segundo o médico, não causariam morte imediata.

    O outro policial, o suboficial major Atilio Martínez Barrios, de 40 anos, foi atingido primeiro por um tiro na região da axila direita.

    O projétil rompeu vasos sanguíneos e perfurou o coração. Em seguida, ele levou um tiro na cabeça, efetuado de curta distância.

    Os dois corpos também apresentavam queimaduras de segundo e terceiro graus na parte da frente. Os uniformes ficaram parcialmente queimados e aderiram à pele. A perícia ainda deve esclarecer se os corpos foram movidos antes de o posto policial ser incendiado.

    Além dos dois policiais, o funcionário civil Josemar Escobar Piris, de 37 anos, também morreu no ataque.

    Com informações: TV Sobrinho

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